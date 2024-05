FOTO Il ‘Ciro Vigorito’ come la ‘Bombonera’ | 90? di tifo incessante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C'è sicuramente anche la 'complicità' della Curva Sud, cuore delgiallorosso, nel prezioso successo ottenuto dal Benevento contro la Torres che pone la truppa di Auteri in condizione di vantaggio in vista del ritorno in programma sabato (basterà non perdere per accedere alle semifinali). Tra la squadra e il pubblico si è subito creata l'alchimia giusta in un crescendo di vibrazioni positive che hanno spinto e sostenuto i sanniti in campo soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Il gol di Talia al 22? è stata la definitiva scintilla per accendere ilgiallorosso in tutti i settori, capace di creare l'effetto bolgia in stile "Bombonera" di Buenos Aires, casa del Boca Juniors. Da brividi, poi, i cori intonati dalla Curva Sud al triplice fischio di una gara giocata senza un attimo di respiro, sul terreno di gioco e sugli spalti.