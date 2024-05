FOTO ? Inzaghi si aggiunge a Dimarco | il tecnico dell’Inter saluta Zhang

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Simone, proprio come Federico, ha volutore e ringraziare Stevendopo l’addio dall’Inter. Ilnon dimentica. SALUTO ? Simonenon dimentica il triennio con Stevenpresidente. Tre anni ricchi di successi e gioie con il duo che ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. A ciò bisognare anche la finalissima di Champions League, persa a Istanbul lo scorso 10 giugno 2023. Ilnerazzurro come il suo giocatore Federico, ha volutore e ringraziare l’ormai ex presidente cinese tramite una storia su Instagram. Un bel collage di trionfi e successi cona festeggiare e rendere l’Inter sempre più forte. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.