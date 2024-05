Fortitudo - ipoteca sulla salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LaBusnago avrà a disposizione ben tre match point per salvarsi nella serie di playout del campionato di Serie C. La squadra di coach Ascenzo conduce infatti 2-0 dopo il blitz a Rovello Porro nel weekend appena trascorso. È stata un’altra gara equilibratissima come gara-1 di Busnago, decisa solamente nelle ultimissime battute col punteggio di 79-74 per i collegiali. I padroni di casa conducono per ampi tratti, fino al 38’ mantengono almeno un punto di vantaggio, ma si sciolgono sul più bello e Busnago firma il punto del 2-0 e sabato in casa potrà mettere in ghiaccio la. Altra prova corale di livello con cinque uomini in doppia cifra. Top scorer è Maniero a quota 19 punti, Casati 16, Arioli 14, Mazzoleni 13 e Favalessa 11. Nei playoff non giocava la Galvi Lissone, già ammessa ai quarti di finale contro MilanoTre. Ro.