Formazioni UFFICIALI Atalanta-Bayer Leverkusen - le scelte

(Di mercoledì 22 maggio 2024): ledei due allenatori per la finale di Europa League delle 21 Comunicate ledi, finale di Europa League in programma alle 21.(3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini.