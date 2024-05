Fondo Cometa - due donne al vertice Daniela Dario eletta president - Giovanna Petrasso vice

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Consiglio di amministrazione del, riunitosi oggi, ha eletto Daniela Darioe. Lae è. Già consigliera delnei precedenti esercizi, Daniela Dario è direttore delle Relazioni Industriali di Federmeccanica., a sua volta già nel Cda dinelle scorse consiliature, ricopre l’incarico di segretario nazionale della Fim-Cisl. Le due nomine, si legge in una nota, “sottolineano la valorizzazione del ruolo e della professionalità dellenegli organi di governo di. E proprio sullee i giovani, proseguendo l’attività intrapresa in particolar modo negli ultimi anni, ilcontinuerà a far convergere una parte importante del proprio impegno con l’obiettivo di realizzare un ulteriore incremento delle adesioni”.conclude così l’iter di rinnovo dei suoi organi – previsto dallo Statuto ogni tre esercizi – che ha visto l’elezione dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci.