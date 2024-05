Fondazione Veronesi - l’iniziativa benefica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ancora una volta la beneficenza fa centro. È stata un successo la seconda edizione dell’apericena a sostegno dellaUmbertoandata in scena qualche sera fa alla Pasticceria ‘La Rocca’ Lounge Bar di Imola. Al timone organizzativo l’instancabile Manuela Salici, una delle Pink Ambassador che porta in giro per l’Italia il valore della ricerca scientifica e della prevenzione nella lotta contro i tumori, per una serata condotta dal giornalista Giuseppe Tassi. Tanti gli ospiti presenti alcuni dirigenti e giocatori dell’Imolese Calcio 1919, società militante in serie D che ha da poco concluso la stagione nel girone D, il produttore musicale Roberto Costa e la cantautrice Milena Mingotti. Così tra musica, moda, balli e spettacolo, il ricavato della serata ha superato la quota di mille euro da devolvere alla preziosa finalità. Segno del contributo che tutti hanno voluto mettere.