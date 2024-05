Fondazione Con il Sud-Demopolis | Italiani preoccupati per la sanità pubblica Il Pnrr? Occasione mancata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’autonomia differenziata divide l’Italia, ben prima della sua eventuale approvazione e attuazione. La maggioranza deglila ritiene una misura “inopportuna e sbagliata”, ma scorporando il dato territoriale sui favorevoli emerge che 1 cittadino su 2 al Nord la reputa al contrario “necessaria e urgente” (solo il 14% al Sud). Per il 66% degliche vivono al Nord la sua attuazione è una misura positiva, l’opposto avviene al Sud con l’81% che la giudica negativamente. Al Nord 7su 10 promuovono i servizi pubblici. Meno di 4 su 10 al Sud. Il 45% degliritiene che il divario Nord-Sud negli ultimi 5 anni sia “aumentato” (lo pensa il 60% dei meridionali). Il 51% degli intervistati ritiene l’Italia “poco” unita sul piano sociale ed economico. Una convinzione che accomuna tutti gli, così come avviene anche nei confronti delcon un giudizio netto e condiviso: per il 67% deglile risorse “non” saranno spese in modo efficace per far ripartire il Paese.