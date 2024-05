Fitto - l' Italia ha per scelta il Pnrr più grande in Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono "giornate nelle quale ci si rinfaccia le modalità di ottenimento" delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, "mi permetto di fare una piccola riflessione oggettiva, senza entrare nel merito". Lo dice il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il, Raffaele, al Rome Investment Forum di Febaf. "L'ha il più ampio piano ine lo ha per" perché il nostro Paese, insieme alla Spagna, ha avuto la maggior quota di risorse a fondo perduto e "perha preso per intero anche la quota a debito. Il fatto che l'ambiano fatto solo l', la Grecia e l Romania è indicativo", dice il ministro. "Non è un dettaglio, se noi in un paese con il debito pubblico" come il nostro "abbiamo un piano di 220 miliardi di cui oltre 150 sono a debito".