Fisco | Tajani - ‘redditometro superat - presenterò proposta per abrogarlo’**

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Il redditometro non funziona, è uno strumentoo e Forza Italia farà di tutto perché venga abolito. Non è escluso che io possa presentare al prossimo Consiglio dei Ministri unaper abrogarlo”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio, parlando alla Farnesina a margine del seminario ?Global Gateway Ue e Settore Privato ? Sfide e opportunità per il sistema Italia?. Il redditometro “è un a scelta obsoleta, che, senza polemiche, non funziona – ha aggiunto– e va nella direzione assolutamente opposta rispetto a quella della nostra riforma fiscale. E’ uno strumento inquisitorio, che piaceva ai governi di sinistra e che a noi non convince. Non è utile e non porta a risultati, fa crescere i contenziosi e quindi dev’essere assolutamente tolto dal nostro sistema.

