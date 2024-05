Fisco - Michelino Commercialisti | Redditometro? è ritorno a passat - preoccupa

Marco Cuchel: "Il redditometro ha tre punti deboli. Anche in passato non ha funzionato" - Marco Cuchel: "Il redditometro ha tre punti deboli. Anche in passato non ha funzionato" - Ci sono almeno tre ombre che, a detta dei commercialisti, si allungano sul redivivo redditometro, nella nuova versione studiata dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Primo: il rischio di richi ... huffingtonpost

Fisco, Michelino (Commercialisti): "Redditometro è ritorno a passato, preoccupa" - fisco, Michelino (commercialisti): "Redditometro è ritorno a passato, preoccupa" - E' il commento di Mario Michelino, presidente Andoc (Associazione nazionale dottori commercialisti), raccolto da Adnkronos ... quel tentativo di creare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente che ... adnkronos

Crisi d’impresa, formazione triennale obbligatoria dall’iscrizione all’elenco - Crisi d’impresa, formazione triennale obbligatoria dall’iscrizione all’elenco - IL Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con il Pronto Ordini 37/2024 (pubblicato sul portale istituzionale il 21 maggio), torna nuovamente sull’argomento, oggetto di ... ntplusfisco.ilsole24ore