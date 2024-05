Fisco | Meloni - ' ho visto Le - sospendiamo decreto su ' redditometro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Stop o meglio 'pause' per il cosiddetto. Ad annunciarlo la premier Giorgiain un video postato sui social. “Nessun Grande Fratello Fiscale sarà mai introdotto da Fratelli d'Italia, dal centrodestra, da questo governo - torna a ribadire -. Noi siamo sempre stati contrari a meccanismi invasivi come il, applicati a persone oneste e la nostra posizione non è cambiata. Abbiamo ereditato una situazione però molto pericolosa nella quale non c'è alcun limite al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di contestare incongruenze tra il tenore di vita e il reddito dichiarato. Da qui la necessità di emanare unministeriale che prevedesse precise garanzie per i contribuenti. Quelha però prodotto diverse polemiche", riconosce la presidente del Consiglio. "Allora oggi - annuncia - ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti delche era stato predisposto dagli uffici del ministero dell'Economia e delle Finanze, e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere questoin attesa di ulteriori approfondimenti perché il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile ad esempio di chi si finge nullatenente ma gira con il suv o va in vacanza con lo yacht senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni”.