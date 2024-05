Firenze - stella di David sulla porta di un docente Le reazioni | Gesto inqualificabile e vile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – ". Condanno con fermezza ilche ignoti hanno compiuto ai danni di undel nostro Ateneo al quale ho espresso la solidarietà della comunità che rappresento. Si tratta di un episodio gravissimo avvenuto mentre l'Università con un documento del Senato ribadiva il proprio impegno istituzionale a favore della pace e del dialogo. Non ci faremo intimorire da chi intende minare questo percorso”. Lo scrive in una nota la rettrice diAlessandra Petrucci in merito alladiincisa da ignotidella stanza di un, accompagnata anche da una scritta minacciosa, scoperta ieri mattina al Dipartimento di scienze giuridiche del Polo di Novoli. “Voglio ringraziare infine il ministro Bernini, i colleghi e gli studenti che da tutto il Paese ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in queste ore”, conclude Petrucci.