Firenze - presentato il progetto Pegaso all’Istituto Geografico Militare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 -Ilrappresenta un'importante pietra miliare nel panorama delle tecnologie geospaziali, offrendo al Paese una soluzione avanzata e affidabile per la distribuzione in tempo reale delle correzioni differenziali delle osservazioni satellitari. È statopresso l’Istitutodell’Esercito Italiano. Il successo di questoè il frutto di un impegno condiviso e di una visione comune per il futuro dell'innovazione tecnologica nel nostro Paese.VRS Now è la rete di stazioni di riferimento virtuali (Virtual Reference Station – Vrs) certificata ditaliano (IGM), che fornisce accesso immediato alle correzioni Gnss in tempo reale (RTK – Real-Time Kinematics) in tutta Italia. La sua importanza nazionale è caratterizzata da una serie di caratteristiche che la rendono esclusiva: unica rete in Italia progettata, certificata e calcolata dall'Istituto, ed equipaggiata con strumentazione Trimble di ultima generazione,190 stazioni di riferimento fisiche di ultima generazione distribuite per garantire ridondanza di servizio ed una copertura totale del territorio italiano, capacità di tracciare tutti i segnali Gnss per offrire un servizio affidabile e prestazioni efficienti garantendo una correzione centimetrica.