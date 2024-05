Firenze - ciclista investito da bus portato in codice rosso a Careggi

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Paura in piazza Indipendenza nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio: unè statoda un autobus. L’uomo è stato trasinall’ospedale di. Accade intorno alle 17. Sono stati i passanti e l’autista a chiamare i soccorsi. Il 118 ha prestato le prime cure. Il personale sanitario ha valutato iin. Per i rilievi e ricostruire la dinamica è intervenuta la polizia municipale. Traffico rallentato nella zona per permettere i soccorsi e i rilievi.

