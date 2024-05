Fiori d’arancio per Carmen Galli | Combatto sempre per i più deboli ma ora do spazio alla vita privata

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Ho voluto daremiae al tempo stesso, dopo l’incidente, la mia voglia di combattere per i piùè ancora più forte". Un anno fariceveva la Rosa camuna, per l’impegno civile verso la comunità. Oggi ci annuncia che ha preso un impegno con sé, e convolerà a nozze sabato 15 giugno alle 18 al Santuario della Madonna di Dio il Sà. "Mi sposo con Virginio Belloni, parabiaghese, un imprenditore del settore calzaturiero - ci dice -. Ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni, ci conosciamo da quando eravamo ragazzini. Laè strana. Sono molto felice, è una rivoluzione in positivo".si trasferirà da San Vittore a Parabiago. Il vestito è pronto. I nipoti saranno i testimoni. Viaggio di nozze? "No, nessun viaggio. Riprenderemo entrambi subito a lavorare". Ha ripreso tante cose, in effetti,dopo quel drammatico incidente nel febbraio 2022, investita mentre camminava sul viale Toselli, che l’ha condotta più morta che viva in ospedale.

