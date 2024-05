Fiorentina - Milenkovic | Orgogliosi di questa final - siamo più maturi di un anno fa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – Insiste sulla “sensazione del pericolo”, che dovrà essere “massima” e sul peso dell’esperienza di unin più con cui laprova a vincere contro l’Olympiakoslae di Conference League dopo aver fallito l’obiettivo nella scorsa stagione. Nicolaè uno dei leader dello spogliatoio viola e anche se sta vivendo una stagione difficile è sempre un giocatore prezioso nello schieramento difensivo di Italiano. Magari proprio ine potrebbe arrivare il primo gol stagionale, quest’non ho ancora segnato. “E’ vero sono arrabbiato con me stesso, ogniriuscivo a segnare. Ma l’importante è che la squadra faccia bene. Poi vediamo da qui alla fine cosa succede” Cosa avete imparato dallei perse lo scorso? "Abbiamo più esperienza, dobbiamo mettere massima concentrazione nei dettagli, un’alta sensazione di pericolo.

Fiorentina, Milenkovic: “Orgogliosi di questa finale, siamo più maturi di un anno fa” - fiorentina, Milenkovic: “Orgogliosi di questa finale, siamo più maturi di un anno fa” - Magari proprio in finale potrebbe arrivare il primo gol stagionale, quest’anno non ho ancora segnato. “E’ vero sono arrabbiato con me stesso, ogni anno riuscivo a segnare. Ma l’importante è che la ... lanazione

Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Ranieri e Italiano - Cagliari-fiorentina, probabili formazioni: le scelte di Ranieri e Italiano - Cagliari-fiorentina, le probabili formazioni: le possibili scelte di Ranieri e Italiano in vista della gara di Serie A. news.superscommesse

Diretta tv e streaming Cagliari-Fiorentina - Diretta tv e streaming Cagliari-fiorentina - Il tecnico martedì, attraverso i canali social del club, ha ringraziato i tifosi e annunciato la decisione di lasciare i rossoblù (e probabilmente il calcio) un anno prima della fine del contratto. Di ... repubblica