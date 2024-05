Fiorentina - Mandragora | Vincere una coppa sarebbe la ciliegina sulla torta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “unalaper noi e per tutto il popolo fiorentino. Un trofeo manca da tanti anni, abbiamo una gran voglia di riportarlo a Firenze e daremo la vita in campo”. Lo ha detto il centrocampista della, Rolando, protagonista oggi del media day organizzato al Viola Park a una settimana dalla sfida con l’Olympiacos. “C’è poco da dire, vorrei solo essere in campo e giocare già oggi – confessa il centrocampista viola – Abbiamo lottato tanto, giocato negli ultimi due anni 120 partite, siamo cresciuti tanto, abbiamo avuto momenti alti e altri bassi, ora abbiamo solo un sogno da realizzare”. La sconfitta di un anno fa nella finale col West Ham è una ferita aperta, ma da quel momento “abbiamo accumulato esperienza e c’è una grande voglia di rivincita – prosegue– Le finali la passata stagione non andarono come volevamo ma adesso abbiamo la possibilità di rifarci.