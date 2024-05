(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa in occasione del media day ad una settimana dalla finale di Conference League contro l`Olympiacos:...

Conference League, si avvicina la finale e la Fiorentina prova i rigori - Conference League, si avvicina la finale e la fiorentina prova i rigori - La squadra di Vincenzo italiano, ad una settimana dalla finale contro l'Olympiakos, si è preparata alla battuta dei calci di rigore. tuttosport

Vincenzo Italiano vuole sfatare il tabù finale - Vincenzo italiano vuole sfatare il tabù finale - Vincenzo italiano, allenatore della fiorentina, ha parlato in occasione del Media Day UEFA in vista della finale di Conference League del 29 maggio contro l’ Olympiacos . “La settimana è particolare ... sportal

Anna Visibelli centra il pass nel salto in lungo per i Campionati italiani assoluti - Anna Visibelli centra il pass nel salto in lungo per i Campionati italiani assoluti - fiorentine, pratesi e senesi nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. La miglior prova in assoluto porta la firma di Filippo Misuri del 2009 che ha confermato il proprio stato di forma con ... arezzonotizie