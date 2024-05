Fiorentina - Belotti | Ecco come mi immagino la finale Sul mio futuro posso dire questo

CONVOCATI, Tutti presenti a Cagliari: ecco la lista - CONVOCATI, Tutti presenti a Cagliari: ecco la lista - Per la gara che si disputerà domani sera alla Unipol Domus (a sei giorni dalla finale di Conference) presenti tutti i big, da belotti a Nico Gonzalez. ecco la lista completa: ... firenzeviola

fiorentina, Belotti: "Conference importante per club e citta'" - fiorentina, belotti: "Conference importante per club e citta'" - "So quanto e' importante il trofeo per questa citta' e per questa maglia. Sono pronto a dare il 200% per far si' che questo accada. Per ... sportmediaset.mediaset

FIORENTINA, Belotti: "Conference importante per club e citta', daro' il 200%" - FIORENTINA, belotti: "Conference importante per club e citta', daro' il 200%" - "So quanto è importante il trofeo per questa città e per questa maglia. Sono pronto a dare il 200% per far sì che ... sportmediaset.mediaset