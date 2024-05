Fiorello - i contenuti di Viva Rai2 in scadenza su RaiPlay | fan sconvolti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) News tv. .non andrà più in onda, l’annuncio è arrivato direttamente danel corso dell’ultima puntata del programma, ovvero quella del 10 Maggio 2024.ha salutato i suoi fan, augurandosi di rincontralli nel prossimo show. Un augurio che aveva intristito i fan, i quali potevano rivedere le avventure del loro beniamo su, ma in queste ore è giunta una notizia che ha lasciato tutti quanti senza parole. ( dopo le foto) Leggi anche: “Nove”, le ultime mosse per“capriccioso” e il no a Barbara D’Urso: il retroscena di Dagospia Leggi anche:, è finita: cos’è successo nell’ultima puntata di “!” Leggi anche: Caso Mentana – Gruber: arriva l’intervento diLeggi anche:rompe il silenzio sul suo futuro: dentro o fuori dalla Tv pubblica?, dopo aver dato l’addio a, il varietà di successo del mattino che ha incollato davanti alla tv 1.

Fiorello: “Lo studio è la cosa più bella del mondo. Nella mia vita è subentrata la pigrizia, perché meno studi e meno vuoi studiare” - fiorello: “Lo studio è la cosa più bella del mondo. Nella mia vita è subentrata la pigrizia, perché meno studi e meno vuoi studiare” - “Mia madre mi diceva di studiare. Alle elementari tutto apposto, alle medie fantastico. Al liceo insomma. Ho delle reminiscenze scolastiche che mi passano davanti ma non le ho mai acchiappate. Lo spet ... orizzontescuola

Nessuna nuova idea per Fiorello che si prende una pausa dalla Rai - Nessuna nuova idea per fiorello che si prende una pausa dalla Rai - Chiudendo la strepitosa stagione di successi di Viva Rai 2, fiorello aveva spiegato che tornerà nel momento in cui ci sarà una nuova bella idea da portare nelle case degli italiani. Secondo quanto si ... ultimenotizieflash

Viva Rai2, l’addio di Fiorello anche in streaming: i contenuti del varietà in scadenza su RaiPlay. Non sarà più possibile vederli - Viva Rai2, l’addio di fiorello anche in streaming: i contenuti del varietà in scadenza su RaiPlay. Non sarà più possibile vederli - fiorello guarda avanti. Uomo di parola ... Ma per gli orfani dello show mattutino c’è una brutta notizia. Come riferito da Dagospia i contenuti del programma sono in scadenza su RaiPlay e non sarà più ... ilfattoquotidiano