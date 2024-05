Fincantieri consolida la sua presenza in Arabia Saudita

(Di mercoledì 22 maggio 2024) con il lancio della nuova societàfor Naval services, attraverso cui il Gruppo "mira a contribuire attivamente alla realizzazione di Vision 2030, valorizzando il proprio modello di business integrato verticalmente, con un'esperienza trasversale unica e integrata nei segmenti delle crociere, della difesa e dell'offshore". L'annuncio è stato dato in occasione dellaIndustrial Conference, tenutasi a Riyad. L'evento - riporta una nota del Gruppo - è stato l'occasione per discutere di vari temi, tra cui la promozione della cantieristica navale quale industria abilitatrice di un significativo sviluppo socio-economico inattraverso la formazione di talenti locali, la creazione di posti di lavoro ad alto valore aggiunto, la costruzione di una filiera locale e il trasferimento di tecnologie avanzate per ampliare la base industriale autonoma locale.

