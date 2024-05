Finalmente torna Amici - lo storico prof di nuovo in cattedra | Maria sa già tutto… Spettatori in lacrime

Torna Redditometro, si applica dal 2016 - torna Redditometro, si applica dal 2016 - Un decreto del 7 maggio,firmato dal viceministro dell'Economia Leo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reintroduce il redditometro. Il precedente era stato sospeso nel 2018. E' lo strumento che ... servizitelevideo.rai

Carlo Conti torna Sanremo: la mossa della Rai per replicare i numeri di Amadeus - Carlo Conti torna Sanremo: la mossa della Rai per replicare i numeri di Amadeus - Conti smentisce invece che i suoi amici di sempre, cioè Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, possano essere presenze fisse, e sostiene che provvederà ad alternare bene gli ospiti. it.blastingnews

MotoGP, A Misano l'8 giugno torna l'All Stars, la festa Aprilia: in palio una RS 457 - MotoGP, A Misano l'8 giugno torna l'All Stars, la festa Aprilia: in palio una RS 457 - torna l'evento in cui Noale festeggia e si festeggia in compagnia ... L'Aprilia All Stars sarà una festa totale, per appassionati, gruppi di amici e per intere famiglie: il paddock sarà costantemente ... gpone