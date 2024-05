Finalità di terrorismo tra le accuse | diciannove arresti tra Svizzera ed Italia Inchiesta su mafia turca

News Mendrisio riduce i rifiuti del 7% - News Mendrisio riduce i rifiuti del 7% - Dopo due anni di sforzi concentrati sulla riduzione, il riutilizzo e la riparazione dei materiali, il Comune di Mendrisio ha visto una riduzione del 7% dei rifiuti prodotti. bluewin.ch

Autostrada A9, dopo la festa in Svizzera i soliti disagi. Code di tir per le operazioni doganali. Traffico anche in città - Autostrada A9, dopo la festa in svizzera i soliti disagi. Code di tir per le operazioni doganali. Traffico anche in città - Festa in svizzera e lunghe code sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Previsione rispettata o meglio una situazione ormai nota che si ripete ... espansionetv

Le diaspore svizzere in Germania e in Italia hanno preoccupazioni molto diverse - Le diaspore svizzere in Germania e in italia hanno preoccupazioni molto diverse - Durante il loro congresso annuale a Perugia, gli svizzeri e le svizzere residenti in italia hanno discusso di intelligenza artificiale e di cioccolato. A Lubecca, la diaspora ha invece affrontato la r ... swissinfo.ch