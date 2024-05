Finale di Champions League 2026 a Budapest - ecco quanti soldi perde Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha perso la possibilità di ospitare a San Siro ladidel. Sarebbe stata una doppietta memorabile, con le Olimpiadi invernali-Cortina previste per lo stesso anno. Purtroppo, le incognite legate allo stadio – il Comune vuole riqualificarlo, la Soprintendenza l'ha vincolato, i club vorrebbero abbatterlo e in alternativa minacciano la fuga nell'hinterland – hanno fatto saltare la finalissima per la Coppa dalle grandi orecchie nell'anno magico. E allora toccherà a, Ungheria, l'onore di fare da teatro alla supersfida per eleggere la miglior squadra di calcio europea. Per, se ne riparla nel 2027. Forse. Perché, prima della decisione, i dubbi sul futuro della "Scala del calcio" vanno chiariti. I(mancati) per la città Ma quanto vale per una città ospitare la finalissima? L'indotto stimato per Istanbul - che l'anno scorso ha ospitato l'ultimaManchester City-Inter - è stato di circa 75 milioni di euro.