Film e serie tv Netflix | le nuove uscite di oggi e del mese di maggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mercoledì 222024: ecco le novità diaggiornate ad, e leprogrammate nei prossimi giorni. Qui trovate, aggiornate giornalmente, tutte le ultime produzioni disponibili tratv,, documentari e speciali sulla piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vedere la tv in tutto il mondo. Mercoledì 1Il bambino che collezionava parole () Tochtli ha dieci anni ed è cresciuto tra il lusso e la cultura, ma la sua vita agiata contrasta con le oscure attività criminali del padre. Heeramandi () La scaltra Mallikajaan controlla un gruppo di nobili cortigiane, ma una nuova rivale minaccia il suo regno mentre si avvicinano le rivolte nell’India sotto il dominio britannico. Deaw Special: Super Soft Power Comedy Frankly Speaking () Un annunciatore molto stimato perde improvvisamente la capacità di autocensurarsi in diretta, attirando l’attenzione di un’autrice televisiva che lo invita al suo programma.

X-Men, per il film dei Marvel Studios uno sceneggiatore è il favorito - X-Men, per il film dei Marvel Studios uno sceneggiatore è il favorito - Cominciano ufficialmente i lavori sul primo film interno dei Marvel Studios sugli X-Men: la Disney vuole puntare su uno sceneggiatore che si è già fatto le ossa su una saga importante. I tempi saranno ... comingsoon

Star Trek, Paramount annuncia il film prequel: sarà firmato da Simon Kinberg - Star Trek, Paramount annuncia il film prequel: sarà firmato da Simon Kinberg - Il produttore dell'originale saga Fox degli X-Men realizzerà il reboot cinematografico del franchise di Star Trek. cinema.everyeye

The Sims, il film prodotto da Margot Robbie diretto verso Amazon MGM Studios - The Sims, il film prodotto da Margot Robbie diretto verso Amazon MGM Studios - Il film live action su The Sims prodotto da Margot Robbie sarebbe diretto verso Amazon MGM Studios, che ne avrebbe acquisito i diritti dopo uno scontro con Netflix secondo quanto riportato da Puck. comingsoon