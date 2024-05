Figline - le ex Lambruschini | quasi ultimata la prima parte dei lavori

(Di mercoledì 22 maggio 2024)e Incisa (Fi), 22 maggio 2024 - Montaggio delle pietre mancati, pulizia delle pareti lapidee esterne, ultimazione delle fondazioni grazie anche all’installazione di 32 micropali, consolidamento dei solai. È in dirittura d’arrivo ladeiin corso sulle ex scuoledi, l’edificio di proprietà comunale che si trova proprio nel centro della città. Dopo il dissequestro definitivo del 2016, periodici interventi di ripulitura, progettazione e operazioni propedeutiche alla ristrutturazione dell’immobile (eseguite a cavallo tra 2022 e 2023), diventerà un vero e proprio “palazzo della Cultura”. È lì, infatti, che troveranno spazio la nuova Biblioteca comunale “Marsilio Ficino”, una sala polivalente e l’archivio post-unitario, in seguito al completamento delle parti esterne dell’opera (con restauro conservativo, portico coperto, infissi e vetrate), del piano terra della struttura e dell’impiantistica.

