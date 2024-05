Fibrosi cistica | l' impegno di Rachele Somaschini e Lana Clelland

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In una chiacchierata a due la campionessa italiana di rally e la calciatrice del Sassuolo ci hanno raccontato il loro percorso sportivo in un mondo ancora molto maschile e parlato di una malattia con la qualeconvive e che ha portato via un affetto importantissimo a Lara