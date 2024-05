Festival di Sanremo - è ufficiale | Carlo Conti condurrà le prossime due edizioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024)& ildi, un matrimonio che s’adda fa’! È di poco fa la notizia che aspettavamo tutti! Habemus conduttore e direttore artistico delleduedeldi. La Rai in un comunicato stampa ha ufficializzato propriocome padrone di casa delle due prossimadella kermesse canora più importante d’Italia. L’annuncio è stato dato questa mattina durante il Tg1. Questa la nota diramata dalla rete ammiraglia: Come annunciato al Tg1 saràil nuovo Direttore artistico e conduttore deldi, della Canzone Italiana. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per i prossimi due annisarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune ligure.

