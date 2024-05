Festini hard con la studentessa Mi fidavo - l’aveva vista crescere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ferrara, 23 maggio 2024 – “Pensavo le volesse bene come a una figlia, l’ha". E’ forse uno dei passaggi più difficili della testimonianza della mamma della ragazzina la cui prostituzione sarebbe stata favorita da Davide Magnani, il ferrarese di 56 anni a processo per un presunto giro di’conditi’ dal consumo di cocaina. Vicenda che era emersa a seguito di un servizio della trasmissione televisiva ‘Le Iene’. L’uomo fu arrestato a marzo del 2021 dai carabinieri, con l’accusa di organizzare serate hot, durante le quali avrebbe fatto prostituire una, che poi si scoprirà in seguito essere la figlia della donna con cui aveva avuto una relazione dal 2007 al 2019, come raccontato dalla stessa madre della ragazza, ieri in aula davanti al tribunale in composizione collegiale. Uno di questi incontri fu però filmato da uno dei partecipanti, che poi – come raccontò lui stesso in un secondo momento – rimasto choccato da quanto avvenuto, decise di inviare il materiale alla trasmissione di Mediaset.