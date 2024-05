Ferrara si aggrappa al fattore campo Decimo successo per non finire la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Basket avrà bisogno del suo pubblico, domani sera, per superare l’ostacolo Fidenza e forzare la serie della semifinale a gara 3, con l’obiettivo di tornare al Pala Pratizzoli e sperare poi che la ruota giri finalmente dalla propria in un impianto che fin qui non ha portato bene ai biancazzurri. Prima però c’è da confermare il catino Bondi Arena, dove dall’arrivo di coach Benedetto la formazione estense non ha mai perso: e il caso vuole che l’esordio casalingo del tecnico calabrese sulla panchina disia stato proprio contro Fidenza, lo scorso 17 gennaio. Finì 89-82, per la prima volta dopo settimane di assoluta sofferenza si percepì un cambio di passo, poi suffragato dal cammino nel finale diregolare e di Play-In: da allora pernove vittorie consecutive in casa, e la sensazione che l’impianto di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia sia davvero diventato un fortino difficilissimo da espugnare.