Fedez - la stoccata di J-Ax | Non ho rispetto per chi fa una vita spericolata quando ha un figlio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’amicizia trae J-Ax potrebbe essere nuovamente in pericolo. I due rapper non sono stati visti insieme recentemente, soprattutto dallo scoppio del pandoro gate e la separazione da Chiara Ferragni.ha ricominciato ad uscire con i suoi vecchi amici, ma tra questi non è mai apparso J-Ax: che l’amicizia tra i due sia arrivata al capolinea (di nuovo)? Solo qualche mese fa, Alessandro Aleotti (vero nome di J-Ax) diceva del suo amico: «È molto estremo: estremamente cattivo, estremamente buono, affettuoso o scostante. E a me queste robe piacciono. È una persona che vive secondo le sue regole, un po’ un anarchico, ma anche un imprenditore molto intelligente». Tuttavia, durante l’ultima intervista a Radio Deejay, la frase pronunciata da J-Ax è suonata come una frecciatina molto pesante nei confronti del suo ex compare. «Io sono per ladi un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone.