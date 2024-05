Fedez - la rivelazione di Myrta Merlino | L’ho sentito personalmente al telefono e mi ha detto cos’è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In Italia si continua ogni giorno a parlare diper qualsiasi motivo. Ultimamente a tenere banco sui media è stato il presunto aggravamento delle sue condizioni di salute, che lo avrebbe persino costretto ad un precipitoso ricovero in ospedale, dopo aver dato forfait alla trasmissione Rai ‘Da vicino nessuno è normale’ condotta da Alessandro Cattelan. Il rapper ha poi smentito che le sue condizioni siano gravissime. Ma ora su questa intricata vicenda arrivano le rivelazioni didurante l’ultima puntata di Pomeriggio 5.Leggi anche:smentisce le voci sulla sua salute: “Non sono in fin di vita” Il racconto diLa giornalista svela in diretta tv su Mediaset il contenuto di una telefonata avuta di recente con. “Hannodi tutto sulla sua salute. – spiega– Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al Pronto Soccorso.