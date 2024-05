Federica Pellegrini scelta come nuova Barbie

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è statalaRole Modelper il 2024. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram della campionessa azzurra di nuoto. “Sono molto felice di essere stata nominata Role Modelper il 2024 e di aver ricevuto una bambola One-of-a-Kind a mia immagine e somiglianza, considerandola un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva”, ha commentato. “Inoltre veicola un messaggio unico e positivo per tutte le bambine che hanno il coraggio di sognare in grande”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@kikkafede88) “Partecipando a questo progetto, che affonda le sue radici nel programma Dream Gap di, ho la possibilità concreta di ispirare le bambine e le giovani donne a inseguire i loro sogni con fiducia in sé stesse, sfidando gli ostacoli e superando i pregiudizi”, ha aggiunto l’atleta azzurra.

