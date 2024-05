Federica Pellegirni diventa Barbie | dedica della Mattel all’atleta olimpionica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Venezia, 22 maggio 2024 – In occasione dei festeggiamenti del 65esimo anniversario dilalancia la bambolata aPellegrini, ex nuotatrice italiana medaglia d’oro olimpica. Lo storico marchio infatti, ha annunciato la produzione di nuoveesclusive on-of-a-kind,te ad atlete di fama mondiale e realizzate a loro immagine e somiglianza: tra queste una in onore diPellegrini perché è stata la prima donna a rompere la barriera dei 4 minuti nei 400 metri stile libero e subito dopo le sue ultime competizioni nel 2020, ha ottenuto anche un'importante riconoscimento internazionale: l'elezione alla Commissione Atleti del Cio. Girl power Con questo progettovuole essere portavoce delle atlete che oltre ai risultati raggiunti si sono contraddistinte nel loro campo, per dimostrare che tutto è possibile se si seguono i propri sogni.