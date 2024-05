Federconsumatori Sicilia - trasporto ferroviario regionale | Nuovo contratto con Trenitalia fatto gravissimo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha inviato alla Regionena una lettera per chiedere chiarimenti ufficiali suldi Servizio per ilpubblicodi interessee locale per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2033, che è stato stipulato con affidamento diretto aSpA tramite la deliberazione di Giunta n. 503 del 21 dicembre 2023. Con l’affidamento diretto la Regione ha accettato di rescindere in anticipo il precedentedi Servizio 2017-2026 e di sostituirlo con un2024-2033. Facendo tutto ciò tramite un affidamento diretto la Regione, però, ha posticipato di 7 anni la prima gara di affidamento di un importantissimo servizio pubblico. L’attuale monopolista, quindi, resterà tale per altri 10 anni.è venuta a conoscenza di questoil 14 febbraio 2024, nel corso di una riunione all’Assessorato Infrastrutture e Trasporti della Regionena che, però, riguardava tutt’altro argomento.