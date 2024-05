Fed | tassi alti più a lungo del previsto - inflazione delude

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – I dati recenti sull’Usa “non hanno accresciuto la fiducia nei progressi verso il 2% e, di conseguenza, hanno indicato che il processo di disprobabilmente richiederà più tempo di quanto si pensasse in precedenza”. E’ quanto si legge nei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria della Federal Reserve del 30 aprile e 1 maggio scorsi, che ha deciso all’unanimità dei partecipanti il mantenimento deidi riferimento nella forchetta tra 5,25 e 5,5%. I responsabili della politica monetaria Usa “hanno discusso del mantenimento dell’attuale politica restrittiva per un periodo piùqualora l’non mostrasse segni di movimento sostenibile verso il 2%” si legge nei verbali. Inoltre “vari partecipanti hanno menzionato la volontà di inasprire ulteriormente la politica qualora i rischi disi materializzassero in modo tale da rendere opportuna tale azione”.