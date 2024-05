FdI Sannio - aperte le iscrizioni per il 1 giugno a Roma con Meloni 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee, anche Fratelli d’Italiasarà presente il primoin Piazza del Popolo a, per il comizio conclusivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, a tal proposito, rende noto che sonoledi tesserati e simpatizzanti per la trasferta di, essendo previsto un pullman messo a disposizione dal partito a titolo gratuito, fino ad esaurimento posti. Chi volesse aderire all’iniziativa può contattare il Responsabile provinciale organizzazione Ciro Vallone, i presidenti di Circolo e i referenti territoriali di FdI. L'articolo proviene da Anteprima24.it.