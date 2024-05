FC 24 Obiettivo Coppa Finali eChampions League

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato Bonus LaLiga Champions rilasciato durante l’evento Tots LaLigaGioca le Amichevoli Ultimate Team Live:per celebrare ledella, trasmesse in diretta dalle 16:00 UTC del 29 maggio. Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 8 1x 86+ x3 Pack Non scambiab. Scadenza: 5 Giugno Giocane 1 Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team. Premi: 1x UCL Road to the Final Kroos Non scambiab. (93 CDM) e 1x UWCL Road to the Final Bronze Non scambiab. (91 RB) Giocane 1 –eCL Gioca 1 partita in Amichevoli Ultimate Team Live:. Premi: 1x 83+ X2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Giocane 4 –eCL Gioca 4 partite in Amichevoli Ultimate Team Live: