Fast & Furious - è in arrivo una serie tv sul franchise?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo la conclusione delcinematografico, ladipotrebbe approdare sul piccolo schermo in unatv Ildilo scorso anno è giunto al suo decimo capitolo, raggiungendo così il culmine di una corsa iniziata nel lontano 2001 e che nel corso degli anni ha raggruppato sul grande schermo uno dei più prestigiosi e variegati cast corali del panorama action. E, dopo il mastodonticoX, la saga si avvia verso la sua conclusione con l’undicesimo film, che promette di chiudere la storyline di Dom Toretto e dei suoi spericolati compagni d’avventure. Quindi quale futuro attenderà ildopo il capitolo conclusivo?si è affermato come una delle saghe più redditizie di sempre per la Universal Pictures, ed è praticamente certo che in qualche modo iltroverà il modo di proseguire anche dopo1.

