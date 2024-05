Farmaci in 3D e satelliti intelligenti Idee in gara per diventare start up

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stamparesu misura per ogni paziente, rendereoppure limitare le sperimentazioni deisugli animali: sono solo alcuni dei possibili progetti che potrebbero nascere conAttractor, il nuovo incubatore diup dell’Università di Pisa, ideato per facilitare il trasferimento della ricerca scientifica verso la realizzazione di progetti concreti, attraendo talenti scientifici e investimenti economici. "Una delle missioni delle università è quello di essere motori dello sviluppo culturale, sociale ed economico grazie alla sua capacità di fare sistema e alle competenze sviluppate con la ricerca scientifica", ha detto Giuseppe Iannaccone, prorettore vicario dell’Università di Pisa. Una missione che l’ateneo pisano punta a migliorare con la nascita diAttractor, un progetto che guidi il processo di crescita diup e spinoff universitari, fornendo supporto anche al coinvolgimento con la comunità internazionale "perché la possibilità di essere inseriti in una rete importante di contatti è il principale fattore di lancio per le giovani aziende", ha aggiunto Corrado Priami, dell’Università di Pisa.

