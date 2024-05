Farmaci - 1 italiano su 3 ha ancora dubbi su equivalenti ma 50% li acquisterebbe

Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina: dov’è il loro diritto alla salute - Le storie di ragazzi e ragazze trans in crisi senza triptorelina: dov’è il loro diritto alla salute - La questione è semplice: esiste un farmaco che garantisce il benessere delle persone transgender più giovani, il farmaco viene tolto, la salute viene meno (come succede a chiunque venga privato di un ... ilfattoquotidiano

Gemmato, con farmaci equivalenti risparmio 1,1 mld per cittadini - (ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Valuteremo l'avvio di una campagna di comunicazione sull'utilizzo dei farmaci equivalenti, identici per efficacia ai farmaci brand originatori ma ancora non abbastanza impiega ... lagazzettadelmezzogiorno

Copenhagen, vasto incendio al colosso farmaceutico danese Novo Nordisk - In fiamme gli uffici del gruppo farmaceutico Novo Nordisk, specializzato in medicinali per il trattameto del diabete. Sul luogo sono accorsi 100 vigili del fuoco, che hanno evacuato tutti i presenti ... tg24.sky