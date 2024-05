Fare trading? Occorre essere preparati 500 i giovani formati da Forex Gump

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) - Caserta, 22 maggio 2024. La carriera di Magdy Hassan Fayed , uno dei massimi esperti di, non si ferma: "Nell'ultimo periodo - spiega - sono state diverse le soddisfazioni: ho documentato i meccanismi della Borsa di Tokyo, la seconda più importante al mondo dopo Wall Street, ma ho soprattutto ricevuto una menzione sulla prestigiosa rivista Forbes oltre che su Milano Finanza che, in qualche modo, hanno messo un punto fermo su quanto fatto finora. Il mio libro inoltre, Stop loss il suo nome, sta diventando sempre più un best seller. Un manuale dove si spiega la filosofia che guida la mia quotidianità:non significasoldi per arrotondare ma avventurarsi in quello che deveconsiderato un vero e proprio lavoro basato su skills ben definite". Ma non solo. Fayed, in questi mesi, ha anche ricevuto diverse certificazioni come, ad esempio, quella dell'Università di Cambridge: "La formazione -spiega- resta un caposaldo con la miache intende ampliarsi.