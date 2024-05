Fan di Angelina Mango arrestato per stalking - disavventura per la cantante

Angelina Mango vittima di uno stalker insieme alla madre: era stato persino a Sanremo - angelina mango vittima di uno stalker insieme alla madre: era stato persino a Sanremo - Un incubo cominciato nel dicembre del 2023 per la cantante angelina mango e per la madre, vittime di uno stalker: si era presentato persino a Sanremo, spacciandosi per il fidanzato della ragazza e ... tag24

Angelina Mango, arrestato lo stalker che perseguitava la cantante e la madre - angelina mango, arrestato lo stalker che perseguitava la cantante e la madre - Arrestato lo stalker di angelina mango. La vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo era diventata la sua ossessione. L'ha inondata di lettere, raccomandate, centinaia di messaggi, di ... tg.la7

Perseguitava Angelina Mango e la madre, stalker 39enne arrestato - Perseguitava angelina mango e la madre, stalker 39enne arrestato - Perseguitava la cantante vincitrice del Festival di Sanremo angelina mango e anche sua madre. L’uomo, un 39enne pregiudicato residente in provincia di Ferrara, è stato arrestato il 20 maggio scorso ... metronews