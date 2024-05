Fabrizio Corona diventa padre per la seconda volta | Sara è incinta

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)bis: dopo aver avuto Carlos da Nina Moric, adesso aspetta un figlio daBarbieri Staad essere protagonista del gossip, lui che di gossip ne ha regalati tantissimi, è. Una lieta notizia lo riguarda: l‘ex re dei paparazzi diventeràper la. La sua compagna,Barbieri, è. Ecco cosa ha rivelato al settimanale Chi: “a 50 annipapà per la. – si legge sul magazine di Alfonso Signorini –Barbieri, la sua giovanissima compagna (24 anni), è. “Ci pensavamo da un anno”, dice“siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità” ha raccontato al nostro giornale”. leggi anche–> Pierpaolo Pretelli, nuova meta: che ci fa a Budapest? La ragazza proprio la scorsa settimana ha compiuto 24 anni e non è tardata ad arrivare una dedica da, che le ha scritto: “Auguri piccola Holly! E sono 24, così diversi, così apparentemente lontani, ognuno con le sue follie personali, ma sempre insieme, nel bene e nel male.