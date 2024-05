Fabrizio Corona | a 50 anni sarò di nuovo papà La compagna Sara Barbieri è incinta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano –di. L’ex paparazzo dei vip, 50, è in attesa del suo secondo figlio. La notizia è stata anticipata da “Chi”. La sua, di 24, è in dolce attesa. Stando a quanto riferito dal settimanale l’ex fotografo si è detto “pazzo di gioia” per la notizia. Il piccolo (o la piccola) è atteso intorno a Natale. L’ex fotografo e lasono insieme dal 2022, quando hanno annunciato la loro storia. “Ci pensavamo da un anno", ha dettoal settimanale di Alfonso Signorini. “Sogno che sia una bambina" ha poi spiegato. Nel 2002è diventato padre di Carlos, il figlio nato dal matrimonio con la modella e showgirl croata Nina Moric. Poche settimane faaveva festeggiato in un locale del Bresciano le sue 50 candeline: “Devo ammettere che ho vissuto la vita a mille perché non mi aspettavo di diventare vecchio” aveva commentato.

