F1: Gp Monaco. Vasseur "Contiamo di essere protagonisti" - F1: Gp Monaco. Vasseur "Contiamo di essere protagonisti" - "La qualifica sarà di importanza fondamentale" montecarlo (MONACO) (ITALPRESS) - Fare il massimo in qualifica per puntare in alto in gara. È questo l'obiettivo della Ferrari a montecarlo, dove nel ... sport.tiscali

Leclerc a Monaco per vincere: "A Imola le risposte attese dagli sviluppi" - Leclerc a Monaco per vincere: "A Imola le risposte attese dagli sviluppi" - Verso la gara di casa, dove Charles non è ancora riuscito a vincere, con l'ambizione di poter ottenere il risultato più importante ... autosprint.corrieredellosport

F1, Verstappen: "a Montecarlo sara' importante partire bene" - F1, Verstappen: "a montecarlo sara' importante partire bene" - "Abbiamo esaminato quello su cui lavorare per ottenere il massimo delle prestazioni dalla vettura a Monaco. È stato fantastico ottenere la ... sportmediaset.mediaset