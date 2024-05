F1 - Ferrari con una nuova ala posteriore a Montecarlo | la Rossa lancia il guanto di sfida

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alzare la posta. Messo alle spalle il settimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, forse si sta entrando probabilmente nell’ottica di un campionato che sta evolvendo verso un maggior equilibrio. Se è vero che l’olandese Max Verstappen si è imposto per la quinta volta in stagione, lo è altrettanto il fatto che sia stato costretto a spingere dall’inizio alla fine, con la McLaren di Lando Norris a meno di 1? e ladel monegasco Charles Leclerc a 7?. Laaveva portato per il week end sul circuito del Santerno un pacchetto di aggiornamenti importante e probabilmente le aspettative erano troppo ambiziose da parte degli appassionati. Sì, perché dei miglioramenti la vettura ne ha palesati su un tracciato che, per caratteristiche, avrebbe sofferto maggiormente senza gli upgrade. Lo dimostra proprio la prova di Leclerc, il più veloce in pista nella fase centrale del GP e capace di recuperare terreno su Norris, prima di commettere un errore alla variante alta che ha un po’ vanificato il suo assetto.

