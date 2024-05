F1 24 - EA Sport celebra il lancio del gioco con la gara The 10 Racers

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Electronic Arts dà il via ad uno dei weekend dipiù attesi del calendario di F1 con “The 10”, unavirtuale di F1 24 ricca di star, prima delufficiale del video. Charles Leclerc della Scuderia Ferrari e Alex Albon della Williams Racing gareggeranno sul Circuito di Monaco a Montecarlo contro i fan della F1, tra cui le superstar del calcio Diogo Jota e Pierre-Emerick Aubameyang, e i content creators WillNE, Chesnoid, MaximeMXM, Liam Kalevi, AverageF1Consumer, and ElReyGuiri. La live andrà in onda mercoledì 22 maggio alle ore 19:00 BST (20:00 CEST, 11:00 PDT) esclusivamente sul canale YouTube della Formula 1. Condotta dalla presentatrice di Skys Naomi Schiff e da Matt Gallagher di P1, la“The 10” dà il via alla race week con l’intento di accrescere il successo del Las Vegas Showrun della scorsa stagione, per incuriosire i fan della F1 in vista del weekend.

Per la Gas Sales Bluenergy Under 17 inizia l'avventura alle finali nazionali di Lanciano - Per la Gas Sales Bluenergy Under 17 inizia l'avventura alle finali nazionali di Lanciano - la seconda partita i giovani biancorossi la giocheranno sempre a Lanciano venerdì 24 maggio alle 9 contro Treviso e l’ultima gara del girone alle 16 sempre di venerdì 24 maggio con la Pallavolo ... sportpiacenza

Serie B, Giudice Sportivo: maxi multa per il Palermo dopo lancio di oggetti in campo - Serie B, Giudice Sportivo: maxi multa per il Palermo dopo lancio di oggetti in campo - Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori,nel corso della gara, lanciato all’indirizzo di un Assistente numerose palle di cartaplastificate, una delle quali lo ... mediagol

Atletica: Fabbri, "venite agli Europei di Roma, sarà pazzesco" - Atletica: Fabbri, "venite agli Europei di Roma, sarà pazzesco" - ROMA, 22 MAG - "Fidatevi, sarà una "roba" pazzesca. Non potete mancare agli Europei di Roma, una squadra di atletica così forte in Italia non si è mai vista". E' l'invito per i prossimi Campionati Eur ... mattinopadova.gelocal