Ezio Bosso raccontato da Francesco Libetta, che lo eseguirà a Roma - ezio bosso raccontato da Francesco Libetta, che lo eseguirà a Roma - C’era il coraggio del musicista di fronte alla malattia. La musica c’è ancora. La sua eredità nel concerto "Lighting bosso" all'Accademia di Santa Cecilia. Un omaggio che intreccia minimalismo e polif ... ilfoglio

Tornano le isole musicali di Stresa Festival tra jazz, classica e molto altro - Tornano le isole musicali di Stresa Festival tra jazz, classica e molto altro - Le musiche più trasversali e il jazz dal 16 al 28 luglio, mentre la musica classica e il repertorio più antico dal 17 agosto al 6 settembre. Saranno tante piccole oasi musicali immerse nelle bellezze ... globalist

Al via la rassegna di musica da camera al teatro Carmen Melis - Al via la rassegna di musica da camera al teatro Carmen Melis - Francesco Libetta dà il via il 23 maggio alla stagione di musica da camera degli "Amici della Musica". Il talentoso e virtuoso pianista proporrà un viaggio musicale sulle note di Bach, per poi prosegu ... ansa