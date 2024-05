(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con un paio di anni di anticipo sul 2026, anno dell’ottavo centenario della morte di Sand’Assisi, a Sansepolcro si è formato un apposito comitato per le celebrazioni che ha per presidente monsignor Giancarlo Rapaccini, parroco della concattedrale biturgense, affiancato da Giovanni Tricca, presidente dell’associazione "I Cammini diin Toscana", anche se si tratta di un qualcosa di staccato rispetto ai Cammini stessi. Ieri la presentazione in vescovado: c’erano anche gli assessori Francesca Mercati di Sansepolcro e Ilaria Lorenzini di Anghiari. Perché questo comitato? Perché semplicemente la figura di Sanè inscindibilmente legata a Sansepolcro e alla Valtiberina. "Il "serafico" è stato qui, ha tenuto una predica davanti alla cattedrale – ricorda monsignor Rapaccini – e quindi ritenevamo di dover valorizzare la sua vita e la sua presenza nel nostro territorio.

Tortolì, proseguono i lavori nella via corso Umberto: gli obblighi e divieti in vigore da oggi - Tortolì, proseguono i lavori nella via corso Umberto: gli obblighi e divieti in vigore da oggi - Tortolì, proseguono i lavori nella via corso Umberto: gli obblighi e divieti in vigore da oggi nell'arteria del capoluogo. vistanet

Eventi e percorsi tra eremi e chiese. Pronti a celebrare San Francesco - eventi e percorsi tra eremi e chiese. Pronti a celebrare San francesco - Per l’ottavo centenario della morte del frate di Assisi, si è costituito il comitato per le celebrazioni 2026. Monsignor Rapaccini e Giovanni Tricca tra gli esperti: l’intento è far scoprire i luoghi ... lanazione

Francesco Borgonovo venerdì sarà ospite della Fortezza delle idee - francesco Borgonovo venerdì sarà ospite della Fortezza delle idee - Il giornalista e scrittore francesco Borgonovo sarà ospite de L’Augusta - la Fortezza delle Idee a Lucca, intervistato da Lorenzo Cafarchio. Un evento patrocinato dal Comune, che offre spunti ... lanazione